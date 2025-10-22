الكولاجين والريتينول والراحة العميقة.. مفتاح العناية الليلية بالبشرة

الوكيل الإخباري- تؤكد مجلة "ومان" النمساوية أن العناية الليلية بالبشرة هي الأساس للحفاظ على نضارة الجلد وشبابه، إذ تتحول البشرة ليلاً من الدفاع إلى إصلاح الأضرار وتجديد الخلايا.

🧬 ما الذي يحدث للبشرة أثناء النوم؟

تتسارع عملية تجدد الخلايا.

يزداد إنتاج الكولاجين.

يتم إصلاح الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

تنخفض مستويات الكورتيزول، ما يعزز الترميم الطبيعي.



🧴 روتين العناية الليلية المثالي:

تنظيف عميق لإزالة المكياج والشوائب.

استخدام تونر مهدئ لإعادة التوازن.

تطبيق سيروم نشط يحتوي على الريتينول أو الببتيدات.

ترطيب بكريم ليلي غني يدعم عملية الإصلاح.



🌿 مكونات فعالة للعناية الليلية:

الكولاجين لمرونة الجلد.

الريتينول لتحفيز تجدد الخلايا.

بدائل طبيعية من الطحالب للبشرة الحساسة.



😴 النوم هو أفضل منتج تجميلي!

7-8 ساعات من النوم الجيد تعزز الدورة الدموية وتجدد البشرة.

شرب الماء الكافي والنوم المنتظم يظهر تأثيره مباشرة على صفاء وإشراق البشرة.



🧖‍♀️ اجعلي روتين العناية الليلية لحظة صفاء واسترخاء، فهو ليس فقط تجميليًا، بل صحيًا وعلميًا في آنٍ واحد.