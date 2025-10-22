الكولاجين والريتينول والراحة العميقة.. مفتاح العناية الليلية بالبشرة

🧬 ما الذي يحدث للبشرة أثناء النوم؟
تتسارع عملية تجدد الخلايا.
يزداد إنتاج الكولاجين.
يتم إصلاح الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.
تنخفض مستويات الكورتيزول، ما يعزز الترميم الطبيعي.
🧴 روتين العناية الليلية المثالي:
تنظيف عميق لإزالة المكياج والشوائب.
استخدام تونر مهدئ لإعادة التوازن.
تطبيق سيروم نشط يحتوي على الريتينول أو الببتيدات.
ترطيب بكريم ليلي غني يدعم عملية الإصلاح.
🌿 مكونات فعالة للعناية الليلية:
الكولاجين لمرونة الجلد.
الريتينول لتحفيز تجدد الخلايا.
بدائل طبيعية من الطحالب للبشرة الحساسة.
😴 النوم هو أفضل منتج تجميلي!
7-8 ساعات من النوم الجيد تعزز الدورة الدموية وتجدد البشرة.
شرب الماء الكافي والنوم المنتظم يظهر تأثيره مباشرة على صفاء وإشراق البشرة.
🧖♀️ اجعلي روتين العناية الليلية لحظة صفاء واسترخاء، فهو ليس فقط تجميليًا، بل صحيًا وعلميًا في آنٍ واحد.
-
