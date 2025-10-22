الأربعاء 2025-10-22 05:00 م
 

الكولاجين والريتينول والراحة العميقة.. مفتاح العناية الليلية بالبشرة

تع
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-10-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري-   تؤكد مجلة "ومان" النمساوية أن العناية الليلية بالبشرة هي الأساس للحفاظ على نضارة الجلد وشبابه، إذ تتحول البشرة ليلاً من الدفاع إلى إصلاح الأضرار وتجديد الخلايا.

اضافة اعلان


🧬 ما الذي يحدث للبشرة أثناء النوم؟
تتسارع عملية تجدد الخلايا.
يزداد إنتاج الكولاجين.
يتم إصلاح الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.
تنخفض مستويات الكورتيزول، ما يعزز الترميم الطبيعي.


🧴 روتين العناية الليلية المثالي:
تنظيف عميق لإزالة المكياج والشوائب.
استخدام تونر مهدئ لإعادة التوازن.
تطبيق سيروم نشط يحتوي على الريتينول أو الببتيدات.
ترطيب بكريم ليلي غني يدعم عملية الإصلاح.


🌿 مكونات فعالة للعناية الليلية:
الكولاجين لمرونة الجلد.
الريتينول لتحفيز تجدد الخلايا.
بدائل طبيعية من الطحالب للبشرة الحساسة.


😴 النوم هو أفضل منتج تجميلي!
7-8 ساعات من النوم الجيد تعزز الدورة الدموية وتجدد البشرة.
شرب الماء الكافي والنوم المنتظم يظهر تأثيره مباشرة على صفاء وإشراق البشرة.


🧖‍♀️ اجعلي روتين العناية الليلية لحظة صفاء واسترخاء، فهو ليس فقط تجميليًا، بل صحيًا وعلميًا في آنٍ واحد.

 

الجزيرة 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين إجراءات الكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يستهدف ضم الضفة الغربية

ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع

أخبار محلية ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع

مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة وقادة الدرك (FIEP) في العاصمة الفرنسية

أخبار محلية مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة وقادة الدرك (FIEP) في العاصمة الفرنسية

اليمين المتطرف يضغط .. الكنيست يبحث فرض السيادة على الضفة

فلسطين الكنيست الإسرائيلي يصادق "بالقراءة التمهيدية" على مقترح ضم الضفة الغربية

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الملك عبدالله الثاني في سلوفينيا… حين يصبح صوت الأردن ميزان الشرق والغرب

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية "المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي

2

منوعات الذهب الخفي في نهر نالفجاس: كيف تحولت الطبيعة والتراث إلى ترند عالمي؟ فيديو

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض جديد على أسعار الذهب في الاردن



 
 





الأكثر مشاهدة