تطبيق رقمي لدعم الصحة النفسية لفلسطينيي غزة

09:03 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745079 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة كولن الألمانية، إطلاق تطبيق رقمي للمساهمة في دعم الصحة النفسية للفلسطينيين في غزة، بعد الأزمة الإنسانية التي شهدوها في القطاع بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية عليهم. اضافة اعلان





ويحمل التطبيق اسم "حَمْد"، وتم تطويره بالتعاون بين مؤسسة "جي ديكسا" التعليمية، ومنظمة "حسنة" التابعة لمنظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي، ومقرها مدينة كولن الألمانية.