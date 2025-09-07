تطبيق رقمي لدعم الصحة النفسية لفلسطينيي غزة

ويحمل التطبيق اسم "حَمْد"، وتم تطويره بالتعاون بين مؤسسة "جي ديكسا" التعليمية، ومنظمة "حسنة" التابعة لمنظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي، ومقرها مدينة كولن الألمانية.
