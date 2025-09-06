جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة للانتقال إلى "منطقة إنسانية" جنوبا

وفي رسالة موجهة "إلى سكان مدينة غزة وكل الموجودين فيها"، قال المتحدث بالعربية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ابتداءً من هذه اللحظة، وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة، نعلن منطقة المواصي (جنوبًا) منطقة إنسانية".
وتقدّر الأمم المتحدة أن قرابة مليون نسمة يسكنون في مدينة غزة ومحيطها، وتحذّر من "كارثة" في حال قامت إسرائيل بشنّ هجوم واسع النطاق على المدينة.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 69 شهيدًا، و422 إصابة خلال الساعات الماضية.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
ووفق الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 64,300 شهيد و162,005 إصابات منذ "السابع من أكتوبر" لعام 2023م.
