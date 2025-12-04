وزير المياه يتوقع الانتهاء من الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني في شباط المقبل

05:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756179 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توقع وزير المياه والري رائد أبو السعود الانتهاء من الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني في شباط المقبل، وذلك لتوفير وتحلية 300 مليون م3 من مياه البحر سنويا من خليج العقبة. اضافة اعلان





وقال أبو السعود خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الوزارة ستباشر بتنفيذ أعمال المشروع فور الانتهاء من الغلق المالي، لافتا إلى أنه تأخر بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران.



وأضاف أن مستثمر سويدي هو من سيتنفذ مشروع الناقل الوطني.



وأشار أبو السعود إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على ضبط الاعتداءات على شبكات ومصادر المياه، موضحا أنه تم ضبط نحو 100 اعتداء على قناة الملك عبدالله.



وتابع أن الوزارة استردت نحو 25 مليون م3 من سرقات المياه بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار من حملات ضبط ووقف سرقات المياه.



وبيّن أن الأردن يعمل على توفير المياه أسبوعيا للمواطنين لتلبية الطلب على المياه من خلال جداول توزيع واضحة ومحددة مسبقا بانتظام.

تم نسخ الرابط





