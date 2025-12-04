وزير المياه يتوقع الانتهاء من الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني في شباط المقبل

وقال أبو السعود خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الوزارة ستباشر بتنفيذ أعمال المشروع فور الانتهاء من الغلق المالي، لافتا إلى أنه تأخر بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران.
وأضاف أن مستثمر سويدي هو من سيتنفذ مشروع الناقل الوطني.
وأشار أبو السعود إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على ضبط الاعتداءات على شبكات ومصادر المياه، موضحا أنه تم ضبط نحو 100 اعتداء على قناة الملك عبدالله.
وتابع أن الوزارة استردت نحو 25 مليون م3 من سرقات المياه بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار من حملات ضبط ووقف سرقات المياه.
وبيّن أن الأردن يعمل على توفير المياه أسبوعيا للمواطنين لتلبية الطلب على المياه من خلال جداول توزيع واضحة ومحددة مسبقا بانتظام.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء
-
إيطاليا تبدي اهتماماً بتوسيع التعاون مع الأردن في مشاريع النقل
-
63 ألف طالب يتنافسون على البعثات والقروض .. و"التعليم العالي" تحسم موعد الإغلاق
-
بني مصطفى تفتتح حضانتين جديدتين ممولتين من التنمية الاجتماعية في الأزرق
-
وزير المياه: مخزون السدود حاليا لا يتجاوز 46 مليون م3
-
مديرية الأمن العام تطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد "117111"
-
رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني
-
رئيس مكافحة الفساد: استقبال 1297 شكوى وإخبار وتظلم منذ بداية العام