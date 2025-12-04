الخميس 2025-12-04 04:58 م

وزير المياه: مخزون السدود حاليا لا يتجاوز 46 مليون م3

جانب من الاجتماع
الخميس، 04-12-2025 04:37 م
الوكيل الإخباري- كشف وزير المياه والري رائد أبو السعود أن مخزون السدود حاليا من المياه لا يتجاوز 46 مليون م3 أي بنسبة 16% من أصل 288 مليون م3.اضافة اعلان


وقال أبو السعود خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن معدل الهطول المطري ينخفض كل عام بسبب التغير المناخي وهو ما يجعلنا نذهب لاستنزاف الأحواض الجوفية بشكل كبير في ظل الطلب المتزايد على المياه.

وأضاف أن ارتفاع النمو السكاني في الأردن بسبب النمو الطبيعي بالإضافة لموجات اللجوء زادت معدلات الطلب على المياه.

وأشار أبو السعود إلى أن الوزارة تعمل على استخراج المياه من الأحواض والآبار الجوفية على مسافة تزيد على 500 مترا تحت الأرض، وهو ما يزيد الأعباء على الوزارة بسبب كلف الكهرباء والنقل.

وبيّن أن الأردن يحصل على حقوقه المائية كافة من الاتفاقيات الموقعة.
 
 


