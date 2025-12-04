وزير المياه: مخزون السدود حاليا لا يتجاوز 46 مليون م3

وقال أبو السعود خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن معدل الهطول المطري ينخفض كل عام بسبب التغير المناخي وهو ما يجعلنا نذهب لاستنزاف الأحواض الجوفية بشكل كبير في ظل الطلب المتزايد على المياه.
وأضاف أن ارتفاع النمو السكاني في الأردن بسبب النمو الطبيعي بالإضافة لموجات اللجوء زادت معدلات الطلب على المياه.
وأشار أبو السعود إلى أن الوزارة تعمل على استخراج المياه من الأحواض والآبار الجوفية على مسافة تزيد على 500 مترا تحت الأرض، وهو ما يزيد الأعباء على الوزارة بسبب كلف الكهرباء والنقل.
وبيّن أن الأردن يحصل على حقوقه المائية كافة من الاتفاقيات الموقعة.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية الأمن العام تطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد "117111"
-
رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني
-
رئيس مكافحة الفساد: استقبال 1297 شكوى وإخبار وتظلم منذ بداية العام
-
العمل: الأردن ملتزم بحماية الأطفال من أشكال الاستغلال الاقتصادي كافة
-
رئيس مكافحة الفساد: استعادة 100 مليون دينار سنويا من القضايا التحقيقية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القطري
-
اصابات بحادث سير للباص السريع في عمان - صور
-
أمين المجلس الأعلى لذوي الإعاقة: عودة اصدار البطاقة التعريفية خلال شهر إلى شهر ونصف