ماليزيا تتبرع بـ200 ألف دولار لمؤسسة التعاون لرعاية أيتام غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت سفارة ماليزيا في عمّان عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 200 ألف دولار لمؤسسة التعاون، دعماً لبرنامج "نور" لرعاية أيتام غزة، وذلك خلال حفل تسليم شيك رمزي أقيم في مقر السفارة اليوم. اضافة اعلان





وحضر الحفل سفير ماليزيا لدى الأردن وفلسطين داتو محمد نصري عبد الرحمن، والمدير العام لمؤسسة التعاون الدكتور طارق امتيرح، وعدد من أعضاء المؤسسة وموظفي السفارة.



وقالت السفارة، إن هذه المساهمة، المقدمة عبر صندوق الرفاه الإنساني لشعب فلسطين (AAKRP)، تأتي تأكيداً على تضامن ماليزيا المستمر مع الشعب الفلسطيني، وبخاصة الفئات المتضررة من الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.



وأوضح بيان السفارة، أن برنامج "نور" يعد إحدى الأدوات الأساسية لرعاية الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بسبب النزاع الدائر، مشيراً إلى أن الدعم المالي سيغطي احتياجات 100 يتيم لمدة عام كامل، بما يشمل الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليم والدعم النفسي.



وأعربت السفارة عن تقديرها للدور المهني والموثوق لمؤسسة التعاون في تقديم الخدمات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدة حرص ماليزيا على تعزيز مجالات التعاون مع المؤسسة، بما في ذلك المساعدات الطبية وبناء القدرات والبرامج التعليمية والدعم النفسي الاجتماعي.



وجددت الحكومة الماليزية، عبر بيان السفارة، موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والتزامها بمساندة الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار، مؤكدة أن دعم أطفال غزة سيظل أولوية في برامجها الإنسانية.

