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حماس تنعى برهوم بعد اغتياله أثناء تلقيه العلاج

شعار حركة حماس
شعار حركة حماس
 
الإثنين، 24-03-2025 12:34 ص
الوكيل الإخباري-   نعت حركة حماس، مساء الأحد، عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة إسماعيل برهوم بعد اغتياله عبر قصف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أثناء تلقيه العلاج، وفق ما أعلنت الحركة عبر موقعها الإلكتروني.اضافة اعلان


وقالت الحركة إن برهوم جرى اغتياله وهو يتلقى العلاج داخل أحد أقسام المستشفى.

وأدانت الحركة بأشد العبارات جريمة قصف المستشفى، التي تمثل تصعيداً خطيراً في جرائم الحرب الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

وقالت الحركة في نعي برهوم: "لقد كان الشهيد القائد إسماعيل برهوم من رموز العمل الإسلامي والدعوي وإحدى أعمدة الحركة في قطاع غزة، وكان مثالاً في الثبات والعطاء والتجرد، أمضى حياته في خدمة شعبه ودينه وقضيته، وكان وفياً لفلسطين ومقدساتها، صادق الانتماء، حاضراً في ميادين الدعوة والعمل المجتمعي والإنساني".
 
 
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