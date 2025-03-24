حماس تنعى برهوم بعد اغتياله أثناء تلقيه العلاج

وقالت الحركة إن برهوم جرى اغتياله وهو يتلقى العلاج داخل أحد أقسام المستشفى.
وأدانت الحركة بأشد العبارات جريمة قصف المستشفى، التي تمثل تصعيداً خطيراً في جرائم الحرب الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
وقالت الحركة في نعي برهوم: "لقد كان الشهيد القائد إسماعيل برهوم من رموز العمل الإسلامي والدعوي وإحدى أعمدة الحركة في قطاع غزة، وكان مثالاً في الثبات والعطاء والتجرد، أمضى حياته في خدمة شعبه ودينه وقضيته، وكان وفياً لفلسطين ومقدساتها، صادق الانتماء، حاضراً في ميادين الدعوة والعمل المجتمعي والإنساني".
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