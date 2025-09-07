الأحد 2025-09-07 02:13 م
 

خارجية الاحتلال: الحرب في غزة قد تنتهي غدا إذا أطلق سراح المحتجزين

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر
 
الأحد، 07-09-2025 11:16 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأحد، إن الحرب في غزة قد تنتهي غدًا إذا تم إطلاق سراح الأسرى وتسليم حركة حماس سلاحها.اضافة اعلان


وأشار ساعر إلى أن السلام مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه إلا عبر تفاهمات ثنائية، وأن الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول أخرى لا يقرّب السلام.

وتابع: "إقامة دولة فلسطينية من شأنه تعريض أمن إسرائيل للخطر".

وأضاف ساعر أنه دعا الدنمارك إلى عدم الاعتراف بدولة فلسطينية.
 
 
