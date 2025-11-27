رئيس ديوان المحاسبة: لا نتدخل في إجراءات التعيين بالحكومة

وقال الحمادين خلال مناقشة موازنة الديوان لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الديوان يراقب إجراءات التعيين في حال تقدم أي مواطن بشكوى للطعن في الإجراءات.
وأضاف أن إجراءات التعيينات تدار كلها من هيئة الإدارة والخدمة المدنية وهي المسؤولة عن سلامة التعيينات والإجراءات التي تقوم بها، ولا يتواجد في مقابلات التعيين.
وأشار الحمادين إلى أن الديوان يقوم بكشف المخالفات وطلب تصويبها من قبل الوزارات والدوائر الرسمية، ويصدر تقريرا سنويا وتقارير ربعية، كما يقوم بمتابعة المخالفات مع مجلس النواب واللجنة الوزارية للعمل على تصويبها.
وبيّن أن الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الرسمية هي خط الدفاع الأول لمنع وقوع تجاوزات أو مخالفات.
