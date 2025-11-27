الخميس 2025-11-27 04:49 م

رئيس ديوان المحاسبة: لا نتدخل في إجراءات التعيين بالحكومة

ا
جانب من الاجتماع
الخميس، 27-11-2025 02:20 م
الوكيل الإخباري- أكد رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين أن الديوان لا يتدخل في التعيينات التي تجري في الوزارات والدوائر الرسمية.اضافة اعلان


وقال الحمادين خلال مناقشة موازنة الديوان لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الديوان يراقب إجراءات التعيين في حال تقدم أي مواطن بشكوى للطعن في الإجراءات. 

وأضاف أن إجراءات التعيينات تدار كلها من هيئة الإدارة والخدمة المدنية وهي المسؤولة عن سلامة التعيينات والإجراءات التي تقوم بها، ولا يتواجد في مقابلات التعيين.

وأشار الحمادين إلى أن الديوان يقوم بكشف المخالفات وطلب تصويبها من قبل الوزارات والدوائر الرسمية، ويصدر تقريرا سنويا وتقارير ربعية، كما يقوم بمتابعة المخالفات مع مجلس النواب واللجنة الوزارية للعمل على تصويبها.

وبيّن أن الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الرسمية هي خط الدفاع الأول لمنع وقوع تجاوزات أو مخالفات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته. وأفادت دائرة

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ت

شؤون برلمانية نائب ينتقد تأخر وزارة الأشغال بسداد مستحقات المقاولين

انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

أخبار محلية انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" تدعو للإبلاغ عن الشكاوى خلال الجمعة البيضاء

مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية

أخبار محلية مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية

كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

أخبار الشركات كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

اقتصاد محلي 9.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

العيسوي يزور أبو كركي والحمادنة ناقلًا تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو حويطي



 
 





الأكثر مشاهدة