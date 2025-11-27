مقتل فتاة أمريكية في هجوم كلاب ترعاها بالمنزل

ووفق وسائل إعلام أمريكية، كانت ماديسون قريبة من العائلة المالكة للمنزل وترعى أطفالهم، ما جعلها تعتقد أن العناية بالكلاب ستكون سهلة، خاصة أنها بدت ودودة معها سابقاً. لكن عند دخولها الفناء الخلفي لإدخال الكلاب، باغتتها وهاجمتها بضراوة.
وسارع أحد الجيران لإبلاغ الطوارئ بعد سماع صراخها. وعندما وصل أحد نواب الشرطة وجد الكلاب تهجم عليه أيضاً، فأطلق النار على أحدها وقتله لتأمين وصول المسعفين، بينما هرب الكلبان الآخران قبل السيطرة عليهما. ورغم محاولات الإنقاذ، فارقت ماديسون الحياة متأثرة بجراحها العميقة.
وقالت والدتها إن ابنتها لاحظت قبل أيام تغيراً غريباً في سلوك الكلاب. وتحقق السلطات حالياً في ملابسات الهجوم، بالتنسيق بين مكتب الشرطة والمدعي العام في مقاطعة سميث لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه تهم لمالكي الكلاب.
