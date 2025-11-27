الخميس 2025-11-27 02:23 م

مقتل فتاة أمريكية في هجوم كلاب ترعاها بالمنزل

قل
الفتاة الأمريكية ماديسون
الخميس، 27-11-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري-   قُتلت الشابة الأمريكية ماديسون رايلي هال (23 عاماً) في ولاية تكساس بعد تعرضها لهجوم شرس من ثلاثة كلاب من نوع "بيتبول" كانت تعتني بها في منزل أصحابها أثناء سفرهم.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، كانت ماديسون قريبة من العائلة المالكة للمنزل وترعى أطفالهم، ما جعلها تعتقد أن العناية بالكلاب ستكون سهلة، خاصة أنها بدت ودودة معها سابقاً. لكن عند دخولها الفناء الخلفي لإدخال الكلاب، باغتتها وهاجمتها بضراوة.


وسارع أحد الجيران لإبلاغ الطوارئ بعد سماع صراخها. وعندما وصل أحد نواب الشرطة وجد الكلاب تهجم عليه أيضاً، فأطلق النار على أحدها وقتله لتأمين وصول المسعفين، بينما هرب الكلبان الآخران قبل السيطرة عليهما. ورغم محاولات الإنقاذ، فارقت ماديسون الحياة متأثرة بجراحها العميقة.


وقالت والدتها إن ابنتها لاحظت قبل أيام تغيراً غريباً في سلوك الكلاب. وتحقق السلطات حالياً في ملابسات الهجوم، بالتنسيق بين مكتب الشرطة والمدعي العام في مقاطعة سميث لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه تهم لمالكي الكلاب.

 

