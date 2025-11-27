منصّة زين للإبداع تنظّم 40 جلسة ريادية خلال أسبوع الريادة العالمي 2025

الوكيل الإخباري- نظّمت منصّة زين للإبداع (ZINC)، وضمن شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، سلسلة من الجلسات التدريبية وورش العمل ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 17 في الأردن؛ استفاد منها ما يقارب 1,381 شاباً وشابة من الطلبة وروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

وركّزت فعاليات أسبوع الريادة العالمي هذا العام على أربعة محاور رئيسية، هي النظم البيئية الريادية، والتعليم، والشمول، والسياسات الداعمة للريادة، حيث جاءت فعاليات منصّة زين للإبداع (ZINC) التي وصل عددها إلى 40 فعالية، لتنسجم مع هذه المحاور، عبر محتوى تدريبي متقدم يسهم في تعزيز قدرات الشباب، وتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي تمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتطبيق.



وتحرص منصّة زين للإبداع سنوياً على المشاركة في فعاليات أسبوع الريادة العالمي –الحدث الأكبر في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم– من خلال تنظيم برامج مبتكرة وأنشطة تعليمية وريادية هادفة إلى دعم البيئة الريادية في الأردن، وتمكين الشباب، وتحفيزهم على تبنّي ثقافة الابتكار واستثمار قدراتهم في بناء مستقبلهم المهني.



وأقيمت فعاليات أسبوع الريادة العالمي خلال الفترة من 16 ولغاية 23 تشرين الثاني، حيث شملت محاضرات وورش عمل وجلسات تفاعلية وحوارية قدّمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، وتناولت مجموعة واسعة من الموضوعات الهامة التي تواكب التطورات العالمية، أبرزها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتصميم تجربة المستخدم، والتحوّل الرقمي، وبناء الهوية الشخصية والريادية، والتصنيع الرقمي، ونموذج العمل التجاري، إلى جانب جلسات هدفت إلى تمكين المشاركين من تطوير مشاريعهم وتوسيع شبكات علاقاتهم المهنية.



يُذكر بأن أسبوع الريادة العالمي يقام سنوياً في الأردن بتنظيم من مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ويشمل مئات الفعاليات التي تُقام وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة واسعة من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بدعم قطاع ريادة الأعمال وتطوير المهارات الشابة.



للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع زين الإلكتروني: www.jo.zain.com