برعاية الأميرة سمية بنت الحسن منذ 2009… الأردن يختتم أسبوع الريادة العالمي 2025 تحت شعار "معًا نبني"

02:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755386 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، حفل اختتام أسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ17، تحت شعار " معًا نبني" الذي ينظمه سنويًا مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة، و بشراكة استراتيجية مع منصة زين للإبداع، وبمشاركة 23 جامعة حكومية وخاصة. اضافة اعلان





وحضر الحفل الختامي، معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ومعالي وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، وممثلين عن مؤسسات مدينة الحسن العلمية، وقطاعات الابتكار وريادة الأعمال، والجهات المشاركة.



وأكدت سمو الأميرة سمية في كلمتها، أن الريادة في الأردن لا تُعد مجرد فعالية سنوية، وإنما هي رحلة وطنية نابضة منذ عام 2009. مضيفةً: " بكل اعتزاز أنني كنت من الداعمين لهذه المسيرة منذ بداياتها، و أشهد كيف تطورت لتصبح قوة وطنية تعزز الإبداع والقدرة والفرص، بتمكين من مركز الملكة رانيا للريادة والتعاون الوثيق مع الجامعات والقطاعات الصناعية والحكومية."



وقالت سموها، إن الأردن يمضي بثبات نحو الاقتصاد المعرفي، حيث يشكل البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار أساس التنافس. وقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، على أن تعزيز الابتكار والريادة هو المفتاح لفتح آفاق جديدة أمام الشباب وضمان مستقبل مزدهر لجميع الأردنيين. ويُعد أسبوع الريادة العالمي تجسيدًا لهذه الرؤية."



وأشارت سموها إلى أن شعار هذا العام "معًا نبني" يُعبر عن روح الوطنية، فنحن نبني معًا عبر الوزارات والقطاعات، ونبني بالتعاون بين الحكومة والأكاديميا والصناعة، ونبني عندما تُشجع المؤسسات التفكير الإبداعي، وعندما يُمنح الشباب الحرية والثقة لملاحقة أفكارهم، بهذه الروح نقوي اقتصادنا، ونرعى مجتمعنا، ونعزز قدرتنا على المواجهة.



وأضافت سموها ، أن أنشطة الأسبوع تجاوزت حدود المملكة لأول مرة، حيث تم تنفيذ الكثير من الفعاليات في دول متعددة منها: ألمانيا والسويد ومالطا وتايلاند ولبنان وسوريا وفلسطين ومصر والكويت والسعودية، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة بالمواهب الأردنية.



وخاطبت سموها الشباب الرياديين قائلة: أنتم النبض الحقيقي، شجاعتكم وخيالكم و إصراركم هي التي تشكل ملامح أردن الغد. لذا تمسكوا بأحلامكم، و اطلبوا المعرفة، واعملوا بنزاهة، وتذكروا أن التعاون لا يقل أهمية عن الطموح، فإن بلدكم يؤمن بكم ويدعمكم، ويفتخر بكم.



كما أشارت سموها، إلى مبادرة مؤثرة نُفذت هذا العام، حيث قام مكتب BDO بتنظيم إحدى الفعاليات التي استهدفت الشباب في غزة هاشم رغم الحصار، مقدمًا تدريبًا في الثقافة المالية، بهدف بناء قدراتهم واستكشاف مسارات جديدة في الوقت الذي يواجه فيه كثير من الشباب هناك ظروفًا صعبة، حيث تجسد هذه المبادرة روح التعاطف والتضامن والهدف التي تميز مجتمع الريادة في الأردن.



واختتمت سموها كلمتها بشكرها وتقديرها للمؤسسات الوطنية المشاركة، من وزارات ومؤسسات قطاعي العام والخاص، والجامعات، إضافة إلى الجمعية العلمية الملكية و جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لدورهما البارز في دعم الاقتصاد المعرفي والريادة.



و استعرض مدير مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة محمد عبيدات، إنجازات الأسبوع الريادي العالمي لهذا العام، والتي امتدت أنشطته إلى دول عربية عدة، حيث تضمنت الفعاليات محاضرات وورش عمل وجلسات حوارية و فرصا للتواصل، في موضوعات النظم البيئية، التعليم، الشمول، والسياسة.



وأضاف عبيدات، أن المركز منذ عشر سنوات شهد تميزا وحضورا قويا للأردن على المستوى العالمي، كما سطر اليوم 60.000 قصة نجاح من مختلف المحافظات الأردنية، ومشاركة الاناث بنسبة 60% من حجم المشاركة. وأهم مايميز هذه الانشطة أن 63% منها نظم وعُقد خارج العاصمة عمان.



كما ثمّن المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن، طارق البيطار، جهود مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في تنظيم فعاليات أسبوع الريادة العالمي سنوياً، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي الهام بات محطة رئيسية ينتظرها روّاد الأعمال والشباب الأردني.



وأضاف البيطار بأن منصّة زين للإبداع نظّمت خلال الأسبوع برنامجاً مكثّفاً شمل 40 فعالية متنوعة احتضنتها فروع المنصّة المنتشرة في الجامعات الأردنية ومحافظات المملكة، بمشاركة أكثر من 1,381 شاباً وشابة، تناولت مجموعة واسعة من المواضيع، منها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وريادة الأعمال، وتصميم تجربة المستخدم، والتحول الرقمي، وبناء الهوية الشخصية والريادية، إلى جانب جلسات تفاعلية مع خبراء ومتخصصين؛ بهدف تزويد الشباب بالمهارات العملية والأدوات الحديثة التي تمكّنهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والتطبيق، وتعزيز مشاركة الشباب الأردني في واحد من أبرز الأحداث الريادية التي يتم تنظيمها على مستوى العالم.



واختتم الحفل بالإعلان عن الفائزين في مسابقة طلبة الجامعات الأردنية للريادة و بشراكة غرفة صناعة عمان. حيث حصل على المركز الأول فريق MargiClear جامعة العلوم والتكنولوجيا، أما المركز الثاني حصل عليه فريق heaLXR جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وحصل فريق Naba جامعة الحسين التقنية على المركز الثالث.

تم نسخ الرابط





