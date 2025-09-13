السبت 2025-09-13 01:53 م
 

شهيدان ومصابون من منتظري المساعدات وسط القطاع

غزة
شهداء في غزة
 
السبت، 13-09-2025 10:15 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مستشفى العودة بوقوع شهيدَين وعدد من المصابين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي غزة وسط القطاع.اضافة اعلان


وقد بدأت إسرائيل منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأميركيًا، لكنها مرفوضة من الأمم المتحدة.
 
 
