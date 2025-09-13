شهيدان ومصابون من منتظري المساعدات وسط القطاع

10:15 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745864 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مستشفى العودة بوقوع شهيدَين وعدد من المصابين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي غزة وسط القطاع. اضافة اعلان





وقد بدأت إسرائيل منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأميركيًا، لكنها مرفوضة من الأمم المتحدة.