الإثنين 2025-11-24 03:23 ص
 

واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 24-11-2025 12:55 ص

الوكيل الإخباري- اتهم ممثلو البيت الأبيض خلال المفاوضات مع أوكرانيا في جنيف، أعضاء الوفد الأوكراني بتسريب سلبي لخطة التسوية إلى وسائل الإعلام، حسبما أفاد مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد.

وكتب رافيد على منصة "X": "في أثناء الاجتماع، اتهم الجانب الأمريكي الأوكرانيين بتسريب تفاصيل سلبية عن الخطة للصحافة الأمريكية. ووافق الأوكرانيون على إصدار بيان إيجابي باسم أحد مفاوضيهم لتهدئة الأجواء". وأشار أيضا إلى أن أوكرانيا طالبت خلال المفاوضات بإدخال تعديلات على الخطة التي اقترحها الجانب الأمريكي، وأعربت واشنطن عن استعدادها للقيام بذلك.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين في جنيف أن الطرفين قد أحرزا تقدما خلال المشاورات ويعملان على إجراء تعديلات على خطة تسوية الأزمة في أوكرانيا.

اضافة اعلان


وفي وقت سابق من أمس الأحد، صرح فلاديمير زيلينسكي بأن اللقاءات بين الوفد الأوكراني والشركاء الأوروبيين والوفد الأمريكي قد بدأت في سويسرا لمناقشة الخطوات الآيلة إلى إنهاء الصراع.


وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقا، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن ممثلي واشنطن وكييف يسعون خلال المفاوضات في جنيف إلى الاتفاق على التفاصيل النهائية لمشروع الخطة الأمريكية لتسوية النزاع.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 





الأكثر مشاهدة