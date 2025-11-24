واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

الوكيل الإخباري- اتهم ممثلو البيت الأبيض خلال المفاوضات مع أوكرانيا في جنيف، أعضاء الوفد الأوكراني بتسريب سلبي لخطة التسوية إلى وسائل الإعلام، حسبما أفاد مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد.



وكتب رافيد على منصة "X": "في أثناء الاجتماع، اتهم الجانب الأمريكي الأوكرانيين بتسريب تفاصيل سلبية عن الخطة للصحافة الأمريكية. ووافق الأوكرانيون على إصدار بيان إيجابي باسم أحد مفاوضيهم لتهدئة الأجواء". وأشار أيضا إلى أن أوكرانيا طالبت خلال المفاوضات بإدخال تعديلات على الخطة التي اقترحها الجانب الأمريكي، وأعربت واشنطن عن استعدادها للقيام بذلك.



وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين في جنيف أن الطرفين قد أحرزا تقدما خلال المشاورات ويعملان على إجراء تعديلات على خطة تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، صرح فلاديمير زيلينسكي بأن اللقاءات بين الوفد الأوكراني والشركاء الأوروبيين والوفد الأمريكي قد بدأت في سويسرا لمناقشة الخطوات الآيلة إلى إنهاء الصراع.



وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقا، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن ممثلي واشنطن وكييف يسعون خلال المفاوضات في جنيف إلى الاتفاق على التفاصيل النهائية لمشروع الخطة الأمريكية لتسوية النزاع.