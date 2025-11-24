رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ويشارك 16 منتخبًا في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، فقد تأهلت 9 منتخبات مباشرة بحسب أعلى التصنيفات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتنافس 14 منتخبًا على المقاعد الـ7 المتبقية عبر جولات تصفيات ستقام يومي 25 و26 نوفمبر الحالي في قطر.
وكشفت اللجنة المنظمة لكأس العرب 2025 عن طرح التميمة التي تحمل اسم شخصية "جحا" التراثية، وهي أحد أشهر الشخصيات في الثقافة العربية.
وتم تصوير شخصية جحا على هيئة رجل ملتحٍ ذي أنف ضخم وعمامة على رأسه ويحمل كرة قدم في يده.
