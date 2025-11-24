الإثنين 2025-11-24 03:26 ص
 

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

الإثنين، 24-11-2025 12:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت اللجنة القطرية المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التميمة الخاصة بالبطولة العربية، التي ستقام في قطر خلال ديسمبر المقبل.اضافة اعلان


ويشارك 16 منتخبًا في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، فقد تأهلت 9 منتخبات مباشرة بحسب أعلى التصنيفات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتنافس 14 منتخبًا على المقاعد الـ7 المتبقية عبر جولات تصفيات ستقام يومي 25 و26 نوفمبر الحالي في قطر.

وكشفت اللجنة المنظمة لكأس العرب 2025 عن طرح التميمة التي تحمل اسم شخصية "جحا" التراثية، وهي أحد أشهر الشخصيات في الثقافة العربية.

وتم تصوير شخصية جحا على هيئة رجل ملتحٍ ذي أنف ضخم وعمامة على رأسه ويحمل كرة قدم في يده.


Image1_1120252405457929763915.jpg
 
 
رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

