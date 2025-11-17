الإثنين 2025-11-17 06:01 ص
 

شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة جنوبي لبنان

شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة جنوبي لبنان
ارشيفية
 
الإثنين، 17-11-2025 05:22 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد لبناني، مساء الأحد، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن طائرة مُسيرة للاحتلال استهدفت مركبة في بلدة المنصوري، قضاء صور، مما أدى لاستشهاد اللبناني، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار)ـ والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

عربي ودولي ترامب: ربما نجري بعض المناقشات مع الرئيس الفنزويلي مادورو

شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة جنوبي لبنان

فلسطين شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة جنوبي لبنان

ب

عربي ودولي الإكوادور تعلن القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في إسبانيا بعد تزوير وفاته

بيان فلسطيني يحذر من "الوصاية الأميركية" على قطاع غزة

عربي ودولي بيان فلسطيني يحذر من "الوصاية الأميركية" على قطاع غزة

ي

فلسطين قصف جوي ومدفعي شرق حي الشجاعية

ي

عربي ودولي لا إقامة دائمة قبل 20 عاما.. بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاثنين

الطقس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة