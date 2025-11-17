شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة جنوبي لبنان

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن طائرة مُسيرة للاحتلال استهدفت مركبة في بلدة المنصوري، قضاء صور، مما أدى لاستشهاد اللبناني، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
