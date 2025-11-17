شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة جنوبي لبنان

05:22 ص

الوكيل الإخباري- استشهد لبناني، مساء الأحد، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن طائرة مُسيرة للاحتلال استهدفت مركبة في بلدة المنصوري، قضاء صور، مما أدى لاستشهاد اللبناني، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.