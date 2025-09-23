صحة غزة تحذر من كارثة جراء نقص الوقود في المستشفيات

01:41 م

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، من أن أيامًا قليلة فقط تفصل المستشفيات عن التوقف الكامل عن العمل نتيجة نفاد الوقود.





وقالت الوزارة إن أزمة نقص الوقود في ما تبقى من مستشفيات عاملة في القطاع دخلت مرحلة بالغة الخطورة، مشيرة إلى أن الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل لم تعد مجدية في ظل توقف إمدادات الوقود.



ودعت الوزارة إلى ضمان تعزيز أرصدة الوقود بشكل فوري في المستشفيات، لتفادي كارثة صحية لا يمكن توقع نتائجها.