صحة غزة تحذر من كارثة جراء نقص الوقود في المستشفيات

وقالت الوزارة إن أزمة نقص الوقود في ما تبقى من مستشفيات عاملة في القطاع دخلت مرحلة بالغة الخطورة، مشيرة إلى أن الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل لم تعد مجدية في ظل توقف إمدادات الوقود.
ودعت الوزارة إلى ضمان تعزيز أرصدة الوقود بشكل فوري في المستشفيات، لتفادي كارثة صحية لا يمكن توقع نتائجها.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل
-
قوات الاحتلال تحاصر منزلا في البيرة
-
الاحتلال يحّول 4 منازل في قلقيلية لثكنات عسكرية
-
29 شهيدا برصاص وقصف الاحتلال على غزة منذ فجر الثلاثاء
-
الأونروا: 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة تعرضت للقصف بين 11 و16 أيلول الحالي
-
خارجية اليابان: الوضع في فلسطين خطير ومقلق
-
غارات جوية جديدة على غزة
-
قوات الاحتلال تداهم منازل في قلقيلية