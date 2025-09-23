الثلاثاء 2025-09-23 01:48 م
 

صحة غزة تحذر من كارثة جراء نقص الوقود في المستشفيات

صحة غزة تحذر من كارثة جراء نقص الوقود في المستشفيات
غزة
 
الثلاثاء، 23-09-2025 01:41 م
الوكيل الإخباري-   حذرت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، من أن أيامًا قليلة فقط تفصل المستشفيات عن التوقف الكامل عن العمل نتيجة نفاد الوقود.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن أزمة نقص الوقود في ما تبقى من مستشفيات عاملة في القطاع دخلت مرحلة بالغة الخطورة، مشيرة إلى أن الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل لم تعد مجدية في ظل توقف إمدادات الوقود.

ودعت الوزارة إلى ضمان تعزيز أرصدة الوقود بشكل فوري في المستشفيات، لتفادي كارثة صحية لا يمكن توقع نتائجها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

2

فيديو منوع اعداد البيض بطريقة قد تراها لأول مرة

ل

فيديو منوع لعبة تختبر قوة ملاحظتك

ببب

فيديو منوع خدعة بسيطة تُمكّنك من المحافظة على نظافة فرشاة أسنانك من الأتربة والميكروبات

صحة غزة تحذر من كارثة جراء نقص الوقود في المستشفيات

فلسطين صحة غزة تحذر من كارثة جراء نقص الوقود في المستشفيات

56

فيديو منوع متداول: آخر إصدار من هاتف بلاك بيري

54

فيديو منوع فتح علبة شوكولاتة وبسكويت عمرها 60 عامًا للطوارئ

4

تكنولوجيا واتساب يختبر ميزة لكتم إشارات "@الجميع" في المحادثات الجماعية

https://rce.mohe.gov.jo/QEnquiry/

أخبار محلية التعليم العالي تطلق منصة للإجابة على استفسارات الطلبة بخصوص القبول الموحد



 
 





الأكثر مشاهدة