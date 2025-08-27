صحة غزة: 10 شهداء نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأوضحت المصادر ذاتها، أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 313 شهيدًا، من بينهم 119 طفلًا.
ونوهت إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة للمستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية
وأكدت أن حياة مرضى السكري والكلى مهددة بسبب سوء التغذية، ويتعرضون لنوبات شديدة جراء التجويع الذي يمارسه الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، والمستشفيات ليس لديها أسرة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار وحزيران ، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
إصابة 25 فلسطينيا خلال اقتحام الاحتلال نابلس
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
الصليب الأحمر: تضرر المنشآت الطبية بغزة غير مقبول
-
الاحتلال يجبر عائلات بنابلس على إخلاء منازلها
-
قوات الاحتلال تقتحم نابلس
-
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم
-
3 شهداء بقصف على خيمة نازحين بخان يونس
-
ويتكوف: نعتقد أننا سنحقق التسوية في غزة قبل نهاية العام بشكل ما