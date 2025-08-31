عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية إضافة إلى رقصات استفزازية في منطقة باب الرحمة ومساحات أخرى من المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال.