عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية إضافة إلى رقصات استفزازية في منطقة باب الرحمة ومساحات أخرى من المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال.
وأضافت أن شرطة الاحتلال وضعت قيودا صارمة على دخول المصلين للأقصى خلال فترة الاقتحام، حيث دققت الشرطة في هويات الداخلين، واحتجزت بعضها على الأبواب الخارجية للمسجد.
