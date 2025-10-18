إصابة بحادث سير أعلى جسر المخابرات في عمان

03:01 م

الوكيل الإخباري- أصيب شخص بحادث سير بين مركبتين أعلى جسر المخابرات باتجاه الدوار الرابع، ما أدى إلى تباطؤ الحركة المرورية للمركبات القادمة من شارع الاستقلال ودوار الداخلية باتجاه الدوار الرابع.





وتم إسعاف المصاب قبل وصول كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، فيما تعمل مجموعات إدارة السير حاليًا على سحب المركبات المتضررة وإعادة انسيابية الحركة المرورية إلى طبيعتها.