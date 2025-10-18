إصابة بحادث سير أعلى جسر المخابرات في عمان

وتم إسعاف المصاب قبل وصول كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، فيما تعمل مجموعات إدارة السير حاليًا على سحب المركبات المتضررة وإعادة انسيابية الحركة المرورية إلى طبيعتها.
