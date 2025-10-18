السبت 2025-10-18 05:06 م
 

انتشال 9 شهداء جراء قصف إسرائيلي على نازحين في حي الزيتون بغزة

الوكيل الإخباري-   أعلن الدفاع المدني في غزة السبت أنّه انتشل جثث تسعة فلسطينيين قال إنهم استشهدوا في هجوم استهدف حافلة الجمعة.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل السبت إنّه "بعد التنسيق مع مكتب الصليب الأحمر، وطواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال 9 شهداء نتيجة استهداف الاحتلال الاسرائيلي باصا للنازحين شرق حي الزيتون بالأمس".
 
 
