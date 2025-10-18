السبت 2025-10-18 05:06 م
 

والدة الدكتور منذر الحوارات في ذمة الله

الدكتور منذر الحوارات
الدكتور منذر الحوارات
 
السبت، 18-10-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري-   انتقلت الى رحمة الله تعالى والدة الدكتور منذر الحوارات آمنة عبد سليمان الفزاع (أم فزاع).

وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم غدٍ في بلدة أبو الزيغان / لواء ديرعلا.

تُقبل التعازي بعد صلاة العصر ولمدة ثلاثة أيام في منزل العائلة في بلدة أبو الزيغان، لواء ديرعلا. 

نسأل الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيدة  بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 
الدكتور منذر الحوارات

نعـي فـاضل والدة الدكتور منذر الحوارات في ذمة الله



 
 





