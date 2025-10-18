والدة الدكتور منذر الحوارات في ذمة الله

تُقبل التعازي بعد صلاة العصر ولمدة ثلاثة أيام في منزل العائلة في بلدة أبو الزيغان، لواء ديرعلا.
نسأل الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
