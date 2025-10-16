موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية إلى التقاعد وإنهاء خدمات آخرين.

اضافة اعلان