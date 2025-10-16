الخميس 2025-10-16 05:21 م
 

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الخميس، 16-10-2025 04:02 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -   صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية إلى التقاعد وإنهاء خدمات آخرين.

Image1_1020251616035769898197.jpg
Image2_1020251616035769898197.jpg

 
 
