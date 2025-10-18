تربية معان تناقش خطة تطوير منظومة التعليم المهني والتقني (BTEC)

02:49 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750362 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ناقشت مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان، خلال اجتماع لجنة التوجيه المهني برئاسة مدير التربية الدكتور عدنان الحباشنة، خطة العمل التطويرية والتوصيات والتحديات ضمن منظومة نظام (BTEC) الدولي للتعليم المهني والتقني للعام الدراسي 2025/2026. اضافة اعلان





وأكد الحباشنة خلال الاجتماع أهمية تطوير منظومة التوجيه المهني في مدارس المديرية وتفعيل دور اللجان الميدانية، لما لها من أثر مباشر في توجيه الطلبة نحو المسارات التعليمية والمهنية التي تتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل، مبينًا ضرورة تكامل الجهود بين المدارس وأقسام المديرية لضمان تنفيذ خطة العمل بكفاءة.



من جانبها، أكدت مديرة الشؤون التعليمية وئام باقر أهمية تكامل الأدوار بين الإدارات المدرسية وأقسام المديرية لإنجاح منظومة التعليم المهني والتقني، داعية إلى تفعيل أدوات المتابعة والتقييم المستمر، وتعزيز وعي الطلبة وأولياء الأمور بقيمة التعليم المهني كخيار مستقبلي واعد يسهم في بناء المهارات الإنتاجية لدى الشباب.



وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسة، شملت تفعيل برامج التوعية بنظام (BTEC) عبر الزيارات والأنشطة الميدانية، ودراسة استحداث تخصصات مهنية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب بحث عقد ملتقى للتعليم المهني والتقني في معان، وتعزيز دور الإرشاد التربوي والشراكات مع القطاعين العام والخاص، وإعداد خطة متابعة وتقييم للأداء المدرسي، وتنظيم ورش تدريبية للطلبة للتعريف بمتطلبات سوق العمل.



وأكدت اللجنة أهمية استمرار التنسيق بين المدارس والمديرية لتطبيق نظام (BTEC) بفاعلية، بما يسهم في رفع جودة مخرجات التعليم المهني والتقني، وإعداد طلبة مؤهلين علميًا ومهنيًا قادرين على المنافسة في سوق العمل وخدمة مسيرة التنمية الوطنية.



وحضر الاجتماع رئيسة قسم التعليم المهني المهندسة آيات أبو العنطز، ورئيس قسم التخطيط عامر التلاوي، ورئيس قسم الإرشاد التربوي سمير الفلايلة، ورئيس قسم الإعلام رفيد العوض، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من المشرفين التربويين المختصين بنظام التعليم المهني والتقني.