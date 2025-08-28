الخميس 2025-08-28 01:27 م
 

غارات وقصف إسرائيلي شمال وشرقي مدينة غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 28-08-2025 12:17 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية تدمر أبنية سكنية في حي الزيتون وشارع عمر المختار شرقي مدينة غزة.اضافة اعلان


كما استهدف الاحتلال بالغارات جوية والقصف المدفعي منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.
 
 
