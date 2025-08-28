غارات وقصف إسرائيلي شمال وشرقي مدينة غزة

12:17 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743964 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية تدمر أبنية سكنية في حي الزيتون وشارع عمر المختار شرقي مدينة غزة. اضافة اعلان





كما استهدف الاحتلال بالغارات جوية والقصف المدفعي منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.