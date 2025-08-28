غارات وقصف إسرائيلي شمال وشرقي مدينة غزة

كما استهدف الاحتلال بالغارات جوية والقصف المدفعي منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.
