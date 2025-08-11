غزة.. ارتفاع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 222

وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي شهداء المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 222 ، من بينهم 101 طفل.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
-
فلسطين تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطواقم صحفية في قطاع غزة
-
10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس
-
وصية أنس الشريف: لا تنسوا غزة وكونوا جسورا لتحرير فلسطين
-
دولتان تعتزمان الاعتراف بدولة فلسطين
-
أحزمة نارية إسرائيلية ونسف مبان سكنية بحي الزيتون بغزة
-
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 237 منذ بدء الإبادة
-
نتنياهو وترامب يبحثان خطط الهجوم الإسرائيلي على غزة