غزة.. ارتفاع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 222

01:40 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية، من بينهم طفل.





وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي شهداء المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 222 ، من بينهم 101 طفل.