غزة.. العالم ينتظر رد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار الأخير

الوكيل الإخباري- أبلغت حركة (حماس) الوسطاء المصريين والقطريين، الاثنين، موافقتها على مقترح جديد سلّموه لها في القاهرة، بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين. اضافة اعلان





وأعلنت الحركة في بيان عبر تلغرام أن "حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قُدِّم لها الأحد من الوسيطين المصري والقطري".



وأكد مسؤول في حركة حماس عبر فيسبوك أن الحركة "سلّمت ردها بالموافقة على مقترح الوسطاء الجديد"، مضيفًا: "ندعو الله أن يُطفئ نار هذه الحرب على شعبنا".



ولم تعلّق إسرائيل على موافقة حماس حتى الآن، فيما ينتظر العالم ردّها.



وعلى مدى أكثر من 22 شهرًا، لم تُثمر جهود الوسطاء في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وفي القاهرة، أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى "ردّت على المقترح من دون أي تحفظات"، مؤكدًا أن الكرة أصبحت الآن "في ملعب" إسرائيل.



وقال مصدر فلسطيني مطّلع على المفاوضات إن الوسطاء قدّموا لحماس والفصائل الفلسطينية "ضمانات... بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم".



وأتى المقترح الجديد بعد إقرار المجلس الأمني في إسرائيل خطة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، ووسط تحذيرات دولية من انتشار الجوع في القطاع المدمّر والمحاصر، وبلوغه حافة المجاعة.