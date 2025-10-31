شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم عن إصابة أربعة لبنانيين بجروح في غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة حاروف قضاء النبطية.
