شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

01:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752045 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم الجمعة، عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح في غارة نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدة كونين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. اضافة اعلان





وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم عن إصابة أربعة لبنانيين بجروح في غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة حاروف قضاء النبطية.

