شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

الجمعة، 31-10-2025 01:32 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم الجمعة، عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح في غارة نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدة كونين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.اضافة اعلان


وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم عن إصابة أربعة لبنانيين بجروح في غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة حاروف قضاء النبطية.
 
 
