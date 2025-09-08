كاتس: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة

09:20 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة، وسترتجف أبراجها، في إشارة إلى تصعيد جيش الاحتلال لهجماته على قطاع غزة. اضافة اعلان





وتابع: هذا تحذير أخير لحماس في غزة وفي الخارج، أن عليهم تحرير الأسرى وإلقاء السلاح.



وقال مخاطباً حماس: إما أن تُلقوا السلاح أو أن غزة ستُدَمَّر، وستُبادون، وسيواصل الجيش خطته لتوسيع العملية والحسم في غزة.