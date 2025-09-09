الأربعاء 2025-09-10 12:35 ص
 

لجنة الطفل الأممية تحذر من الأثر الكارثي لعدوان إسرائيل على أطفال غزة

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 09-09-2025 11:06 م

الوكيل الإخباري- أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء الأثر الكارثي للأعمال العدائية المستمرة في غزة على الأطفال.

ودعت اللجنة عشية انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العام للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قِبل جميع الدول، وخاصة من قِبل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال.


وعبرت عن القلق البالغ إزاء حرمان الأطفال من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، حيث يواجه أطفال غزة معاناة لا تصدق بسبب سوء التغذية الحاد والجوع وظروف المجاعة.

 

 
 
