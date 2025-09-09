لجنة الطفل الأممية تحذر من الأثر الكارثي لعدوان إسرائيل على أطفال غزة

الوكيل الإخباري- أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء الأثر الكارثي للأعمال العدائية المستمرة في غزة على الأطفال.

اضافة اعلان



ودعت اللجنة عشية انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العام للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قِبل جميع الدول، وخاصة من قِبل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال.