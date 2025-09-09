لجنة الطفل الأممية تحذر من الأثر الكارثي لعدوان إسرائيل على أطفال غزة

ودعت اللجنة عشية انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العام للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قِبل جميع الدول، وخاصة من قِبل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال.
وعبرت عن القلق البالغ إزاء حرمان الأطفال من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، حيث يواجه أطفال غزة معاناة لا تصدق بسبب سوء التغذية الحاد والجوع وظروف المجاعة.
