مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف الحرب في غزة

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف الحرب في غزة وتحرير المحتجزين المتبقين، وفق مكتب نتنياهو.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، "وافقت الحكومة على اتفاق إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن. الآن، خلال 24 ساعة، سيكتمل انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي وسيبدأ إطلاق سراح الرهائن".



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية فجر الجمعة أن جميع عمليات القصف الجوي والمدفعي والاستهداف ستتوقف لمدة 72 ساعة، كما سيتم تعليق المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.