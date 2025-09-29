مسؤول إسرائيلي: هناك أجواء جيدة نحو إتمام صفقة غزة

06:47 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747824 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المفاوضات بشأن صفقة غزة تشهد تقدمًا ملحوظًا، مع اقتراب الأطراف من التوصل إلى تفاهمات نهائية. اضافة اعلان





وأضاف المسؤول: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى تفاهمات بعد عدة مسودات وتعديلات على الصياغة"، مشيرًا إلى وجود "أجواء جيدة نحو إتمام الصفقة".