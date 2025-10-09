الخميس 2025-10-09 10:21 ص
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر الغزيين: لا تعودوا إلى مدينة غزة

أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سيوقف عملية الاستيلاء على مدينة غزة
غزة
 
الخميس، 09-10-2025 09:28 ص

الوكيل الإخباري-   على الرغم من الإعلان عن التواصل لاتفاق بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية حول المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار، ووسط فرحة الغزيين، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً إلى سكان قطاع غزة، من العودة إلى الشمال.

وأوضح المتحدث باسم الجيش  في بيان على منصة إكس، اليوم الخميس، أن “المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة”.


كما أضاف أن “الجيش لا يزال يطوّق مدينة غزة حيث تعتبر العودة إليها في غاية الخطورة”. وقال: “من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة شمالًا أو الاقتراب من مناطق تمركز وعمل قوات الجيش في كل مكان بالقطاع بما في ذلك في جنوبه وشرقه، وذلك حتى إصدار تعليمات رسمية أخرى”.

 
 
