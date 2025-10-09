جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر الغزيين: لا تعودوا إلى مدينة غزة

وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان على منصة إكس، اليوم الخميس، أن “المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة”.
كما أضاف أن “الجيش لا يزال يطوّق مدينة غزة حيث تعتبر العودة إليها في غاية الخطورة”. وقال: “من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة شمالًا أو الاقتراب من مناطق تمركز وعمل قوات الجيش في كل مكان بالقطاع بما في ذلك في جنوبه وشرقه، وذلك حتى إصدار تعليمات رسمية أخرى”.
