جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر الغزيين: لا تعودوا إلى مدينة غزة

الوكيل الإخباري- على الرغم من الإعلان عن التواصل لاتفاق بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية حول المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار، ووسط فرحة الغزيين، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً إلى سكان قطاع غزة، من العودة إلى الشمال.

اضافة اعلان



وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان على منصة إكس، اليوم الخميس، أن “المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة”.