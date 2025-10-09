رويترز عن مصدر: من المتوقع ان يدخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في غزة بمجرد توقيع الاتفاق

ووفقا للاتفاق سيتمّ التوقيع عليه رسمياً في مصر ظهر الخميس (09,00 ت.غ) أي عند الساعة 12 ظهرا.
وبموجب الاتفاق ستفرج حماس عن 20 أسيراً على قيد الحياة دفعة واحدة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفي فلسطيني، بينهم 250 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين.
