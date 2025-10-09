رويترز عن مصدر: من المتوقع ان يدخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في غزة بمجرد توقيع الاتفاق

08:52 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749180 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الاسرائيلي. اضافة اعلان





ووفقا للاتفاق سيتمّ التوقيع عليه رسمياً في مصر ظهر الخميس (09,00 ت.غ) أي عند الساعة 12 ظهرا.



وبموجب الاتفاق ستفرج حماس عن 20 أسيراً على قيد الحياة دفعة واحدة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفي فلسطيني، بينهم 250 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين.