بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 9.5 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 4050 عقداً.

