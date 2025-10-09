الخميس 2025-10-09 04:27 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 9.5 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 4050 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق إلى 3092 نقطة، بارتفاع نسبته 0.80 بالمئة.

 
 
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

