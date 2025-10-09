المستشار الألماني: ما زلنا نراقب الوضع بشأن اتفاق غزة

11:29 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749206 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن برلين لا تزال تراقب الوضع بشأن اتفاق غزة، لكنها واثقة من التوصل لحل هذا الأسبوع. اضافة اعلان





وأضاف "لأول مرة منذ وقت طويل هناك أفق حقيقي للسلام في الشرق الأوسط"، كما دعا جميع الأطراف إلى الوفاء بتعهداتهم ووقف الحرب وتمهيد الطريق نحو سلام دائم.