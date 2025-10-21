مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة

11:48 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750732 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك. اضافة اعلان





وأوضحت محافظة القدس، أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة.



ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متزايدة من قبل المستعمرين منذ بدء حرب الإبادة، ما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد.