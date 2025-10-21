الثلاثاء 2025-10-21 11:59 ص
 

986 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار

الثلاثاء، 21-10-2025 11:14 ص
الوكيل الإخباري-   قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، إن إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة إنسانية فقط من أصل 6,600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء الاثنين وفقاً لما تم الاتفاق عليه في نصوص القرار.اضافة اعلان


وأشار إلى أن القوافل الإنسانية تضمنت 14 شاحنة محملة بغاز الطهي وشاحنة سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات والقطاعات الحيوية المختلفة، في ظل النقص الحاد في هذه المواد الحيوية التي يعتمد عليها السكان بشكل مباشر للحياة اليومية، بعد أشهر طويلة من الحصار والتدمير الممنهج الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً، مما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من (2.4) مليون فلسطيني في غزة.
 
 
