الثلاثاء 2025-10-21 05:21 م
 

الذهب يواصل الانخفاض بأرقام كبيرة محلياً اليوم الثلاثاء
 
الثلاثاء، 21-10-2025 05:05 م
الوكيل الإخباري-   واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، وفق التسعيرة الرابعة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً بين المواطنين 85.4 ديناراً، فيما بلغ سعر الشراء 82 ديناراً.

وتالياً التسعيرة:


Image1_1020252117423882388433.jpg
 
 
