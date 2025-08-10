مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
-
أخبار متعلقة
-
5 شهداء جراء سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة
-
مستوطنون يقتحمون شلال العوجا شمال أريحا
-
شهداء برصاص وقصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة في غزة
-
الاحتلال يواصل اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس
-
اجتماع عربي طارئ اليوم لبحث القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة
-
مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة
-
إصابة حرجة برصاص الاحتلال في مدينة أريحا
-
قوات الاحتلال توقف مركبة فلسطينية وتحتجز ركابها في نابلس