الأحد 2025-08-10 12:33 م
 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

ارشيفية
 
الأحد، 10-08-2025 10:21 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
 
 
