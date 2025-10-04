غوتيريش يرحب برد حماس على مقترح ترامب حول غزة

وحثّ غوتيريش في بيان، جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة لوضع حد للنزاع المأساوي في غزة، مشيدًا بدولة قطر ومصر على جهودهما الوسيطية الثمينة.
وكرّر دعوته الثابتة إلى وقفٍ فوري ودائمٍ لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستدعم جميع الجهود لتحقيق هذه الأهداف لمنع المزيد من المعاناة.
-
أخبار متعلقة
-
عباس: يجب الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى
-
قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا
-
انتشال جثامين 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية بمدينة غزة
-
جيش الاحتلال يحذّر سكان غزة من العودة إلى الشمال
-
استشهاد طفلين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بخان يونس
-
أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سيوقف عملية الاستيلاء على مدينة غزة
-
نتنياهو: إسرائيل تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لاستقبال المحتجزين
-
بيان صادر عن حماس حول مقترح ترامب