غوتيريش يرحب برد حماس على مقترح ترامب حول غزة

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
 
الوكيل الإخباري-   رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، بالبيان الصادر عن حركة حماس، الذي أعلنت فيه استعدادها للإفراج عن الأسرى والانخراط على أساس المقترح الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحثّ غوتيريش في بيان، جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة لوضع حد للنزاع المأساوي في غزة، مشيدًا بدولة قطر ومصر على جهودهما الوسيطية الثمينة.


وكرّر دعوته الثابتة إلى وقفٍ فوري ودائمٍ لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستدعم جميع الجهود لتحقيق هذه الأهداف لمنع المزيد من المعاناة.

 
 
