‏نتنياهو: إسرائيل تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لاستقبال المحتجزين

وأضاف أن إسرائيل ستواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب وفقًا للمبادئ التي حدّدتها إسرائيل، والتي تتوافق مع رؤية ترمب.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات للجيش بتقليص العمليات الهجومية في غزة.
وكانت حركة حماس قد سلّمت ردها على مقترح ترمب بشأن الحرب على غزة للوسطاء، معلنةً موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجَزين الإسرائيليين أحياءً وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترمب، ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، في إطار وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.
وقال ترمب: "بناءً على البيان الصادر للتو عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم"، مضيفًا أنه "يجب على إسرائيل أن توقف قصف (قطاع) غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج المحتجَزين بأمان وبسرعة".
