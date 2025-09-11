مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت مصادر بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية.
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يعلن اعتزامه استهداف المزيد من الأبراج
-
استشهاد طفل بنيران الاحتلال في مخيم البريج
-
منظمة الصحة العالمية ترفض الإخلاء وتتمسك بالبقاء في غزة
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عتيل شمالي طولكرم
-
مستوطنون يهاجمون قرية عطارة شمالي رام الله
-
شهيدان ومصابون جراء قصف خيام نازحين بمحيط شارع اليرموك وسط مدينة غزة
-
"الأونروا" تؤكد استمرارها بالعمل في قطاع غزة
-
الجيش الإسرائيلي يكثف الضربات على مدينة غزة