مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

11:08 ص

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وأفادت مصادر بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية.