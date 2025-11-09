مستوطنون يقتحمون تجمعا بدويا في جبع ويصيبون 7 فلسطينيين بجروح

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن حوالي 50 مستوطنا من مستوطنة "آدم" المحاذية هاجموا التجمع، واعتدوا على الفلسطينيين بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 7 فلسطينيين بجروح ورضوض مختلفة، وأحرقوا ممتلكاتهم، ما أدى لأضرار مادية جسيمة في المنطقة.
وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد مستمر لمحاولات التوسع الاستيطاني، حيث تشهد المناطق المحاذية للقرى البدوية، عدوانا مستمرا، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مصير الفلسطينيين في تلك المناطق.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس
-
الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة شرق مدينة خان يونس
-
الاحتلال يعتقل فلسطينيا في رام الله بالضفة
-
الاحتلال ينسف مباني في قطاع غزة
-
قوات الاحتلال تدهم منازل أسرى محررين ومبعدين بالضفة
-
الغارديان: إسرائيل تحتجز العشرات من غزة في سجن تحت الأرض
-
"الأونروا": أطفال في غزة أعمارهم 10 سنوات لا يعرفون الكتابة والقراءة
-
القسام تنتشل جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من رفح