الأحد 2025-11-09 11:04 ص
 

مستوطنون يقتحمون تجمعا بدويا في جبع ويصيبون 7 فلسطينيين بجروح

أصيب 7 فلسطينيين بجروح، صباح الأحد، من جراء تعرّضهم لاعتداء مستوطنين في تجمع "المعازي" البدوي شرقي بلدة جبع في شمال القدس. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن حوالي 50 مستوطنا من مستوطنة "آدم" المحاذية هاجموا
الأحد، 09-11-2025 10:46 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب 7 فلسطينيين بجروح، صباح الأحد، من جراء تعرّضهم لاعتداء مستوطنين في تجمع "المعازي" البدوي شرقي بلدة جبع في شمال القدس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن حوالي 50 مستوطنا من مستوطنة "آدم" المحاذية هاجموا التجمع، واعتدوا على الفلسطينيين بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 7 فلسطينيين بجروح ورضوض مختلفة، وأحرقوا ممتلكاتهم، ما أدى لأضرار مادية جسيمة في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد مستمر لمحاولات التوسع الاستيطاني، حيث تشهد المناطق المحاذية للقرى البدوية، عدوانا مستمرا، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مصير الفلسطينيين في تلك المناطق.
 
 
