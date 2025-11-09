الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة شرق مدينة خان يونس

08:33 ص

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف ضخمة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





ووفق التقديرات الميدانية الأولية الموثقة لدى المكتب الإعلامي الحكومي فإن أكثر من 90% من المباني والمساكن والمنشآت في بلدات شرق خان يونس تعرضت لدمار كلي أو جزئي غير قابل للترميم السريع.