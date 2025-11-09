حماس: سنسلم جثة الضابط هدار غولدن الأحد بعد العثور عليها في نفق برفح

الوكيل الإخباري- أعلنت حركة حماس، الأحد، أنها ستقوم بتسليم جثة الضابط الإسرائيلي "هدار غولدن" اليوم. اضافة اعلان





وأشارت الحركة إلى أنها عثرت على جثة الضابط السبت في مسار أحد الأنفاق بمخيم "يبنا" في مدينة رفح جنوبيّ قطاع غزة.