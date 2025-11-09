حماس: سنسلم جثة الضابط هدار غولدن الأحد بعد العثور عليها في نفق برفح

وأشارت الحركة إلى أنها عثرت على جثة الضابط السبت في مسار أحد الأنفاق بمخيم "يبنا" في مدينة رفح جنوبيّ قطاع غزة.
