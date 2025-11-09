الاحتلال يعتقل فلسطينيا في رام الله بالضفة

وجاءت عملية الاعتقال خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال فجر اليوم، تخللته مداهمات وتفتيش لعدد من المنازل في المنطقة.
-
