الاحتلال يعتقل فلسطينيا في رام الله بالضفة
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا أثناء مداهمة بناية سكنية في حي المصايف بمدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت عملية الاعتقال خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال فجر اليوم، تخللته مداهمات وتفتيش لعدد من المنازل في المنطقة.

 
 
