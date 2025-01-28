 
الثلاثاء 2025-01-28 11:23 م
 

مستوطنون يوسعون البؤرة الاستيطانية غرب بردلة بالأغوار الشمالية الفلسطينية

بؤرة استعمارية غرب بردلة
بؤرة استعمارية غرب بردلة
الثلاثاء، 28-01-2025 10:53 م
الوكيل الإخباري-   وضع مستوطنون، الثلاثاء، "كرفانات" جديدة في البؤرة الاستيطانية الرعوية غرب بردلة بالأغوار الشمالية.اضافة اعلان


وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستوطنين أحضروا مزيداً من "الكرفانات" إلى البؤرة الاستيطانية التي أقاموها قبل شهر تقريبا، وأضاف أن هذه الخطوة تعني الاستيلاء على مزيد من الأراضي المحيطة.

ومع هذه البؤرة أصبح في الأغوار الشمالية أكثر من 8 بؤر استيطانية متنوعة، يستولي من خلالها المستوطنون على عشرات الآلاف من الدونمات الرعوية والزراعية.
 
gnews

أحدث الأخبار

غوتيريش

عربي ودولي المتحدث باسم غوتيريش: الأونروا ستواصل عملها حتى تصبح عاجزة تماما

تعبيرية

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط دوار السينما في جنين

بؤرة استعمارية غرب بردلة

فلسطين مستوطنون يوسعون البؤرة الاستيطانية غرب بردلة بالأغوار الشمالية الفلسطينية

جيش الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شاحنة ومركبة لحزب الله

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره البلغاري خطوات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

ارشيفية

عربي ودولي 7 مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية بلبنان

الأونروا

أخبار محلية الصفدي ونظيره الإيرلندي يؤكدان ضرورة دعم "أونروا" وتمكينها من أداء تكليفها الأممي



 




الأكثر مشاهدة