مستوطنون يوسعون البؤرة الاستيطانية غرب بردلة بالأغوار الشمالية الفلسطينية

10:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/718528 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وضع مستوطنون، الثلاثاء، "كرفانات" جديدة في البؤرة الاستيطانية الرعوية غرب بردلة بالأغوار الشمالية. اضافة اعلان





وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستوطنين أحضروا مزيداً من "الكرفانات" إلى البؤرة الاستيطانية التي أقاموها قبل شهر تقريبا، وأضاف أن هذه الخطوة تعني الاستيلاء على مزيد من الأراضي المحيطة.



ومع هذه البؤرة أصبح في الأغوار الشمالية أكثر من 8 بؤر استيطانية متنوعة، يستولي من خلالها المستوطنون على عشرات الآلاف من الدونمات الرعوية والزراعية.