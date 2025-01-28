مستوطنون يوسعون البؤرة الاستيطانية غرب بردلة بالأغوار الشمالية الفلسطينية

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستوطنين أحضروا مزيداً من "الكرفانات" إلى البؤرة الاستيطانية التي أقاموها قبل شهر تقريبا، وأضاف أن هذه الخطوة تعني الاستيلاء على مزيد من الأراضي المحيطة.
ومع هذه البؤرة أصبح في الأغوار الشمالية أكثر من 8 بؤر استيطانية متنوعة، يستولي من خلالها المستوطنون على عشرات الآلاف من الدونمات الرعوية والزراعية.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط دوار السينما في جنين
-
حماس: وفد من الحركة التقى رئيس المخابرات المصرية
-
جرافات الاحتلال تواصل عمليات تخريب الشوارع في طولكرم
-
تأكيد قطري أميركي على استمرار جهود الوساطة في غزة
-
الاحتلال يهدم مسجدا في جنين و"الأوقاف" الفلسطينية تستنكر
-
هآرتس: صور الحشود العائدة حطمت وهم النصر الكامل لنتنياهو
-
الاحتلال يجبر الفلسطينيين على مغادرة منازلهم في مخيم طولكرم
-
الشرطة الإسرائيلية تعتقل الشيخ رائد صلاح عقب دهم منزله