الإثنين 2025-09-29 08:16 ص
 

مصابون جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الصبرة

غزة
غزة
 
الإثنين، 29-09-2025 05:52 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر فلسطينية بوقوع إصابات جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. اضافة اعلان
 
 
