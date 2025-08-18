مصابون من منتظري المساعدات في غزة

10:09 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مستشفى العودة بإصابة 3 أشخاص من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وأشارت منظمات عدة إلى أن إسرائيل حولت مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إلى "مصائد للموت" لأهالي القطاع الذين يعانون من حرب إبادة جماعية منذ قرابة عامين.